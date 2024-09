Autunno 2024 quest’anno l’equinozio è il 22 settembre | ecco perché cambia ogni anno

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) Equinozio d’cade il 22? Il termine equinozio proviene dal latino aequinoctium che rimanda alla locuzione aequa nox, ovvero ”notte uguale”. Questo periodo, come quello primaverile, è uno dei due momenti dell’in cui giorno e notte sono in perfetto equilibrio.sarà domenica 22alle 14:43 e mentre nell’emisfero boreale segnerà l’inizio dell’in quello australe darà il via alla stagione primaverile.è il 22Il 22alle ore 14:43 inizierà ufficialmente la stagione autunnale. Ma come mai la data che sancisce l’inizio dell’astronomico è sempre diversa?, infatti, avrà un orario e una data differente rispetto a quello dello scorso