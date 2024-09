Tragico volo giù dal ponte Simona muore così sulla sua moto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024) SAN BENIGNO CANAVESE – Tragediastrada provinciale 87, nei pressi del cimitero, dove si è verificato un incidente mortale che ha visto coinvolti unacicletta e un’automobile, entrambe BMW. A perdere la vita è stataCastelli, 47 anni, residente a Castagneto Po. La donna si trovava a bordo di unacicletta BMW da enduro quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata coinvolta in uno scontro con un’automobile. L’impatto ha causato la caduta di Castelli da un viadotto adiacente alla strada, provocandole ferite fatali. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, i sanitari e l’elisoccorso, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.