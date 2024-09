Traffico Roma del 21-09-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2024) Luceverdedentro Mati all’ascolto sul grande raccordo anulare si rallenta perlungo la carreggiata esterna Traduci the Laurentina e Appia sulla via Appiarallentato tra il raccordo delle Capannelle in direzione del centro in via Casilina la polizia locale segnale incidente conrallentato in via di Fontana Candida altri incidenti in via Ardeatina conrallentato all’altezza di via delle Sette Chiese ed anche in via di Boccea polizia locale segnale incidente con rallentamenti tra via di Selva Candida e via ulrico Hoepli in direzione del grande raccordo anularerallentato sul lungotevere tra ponte Palatino e ponte Garibaldi in direzione Flaminio e fino alle 20:30 In occasione della giornata mondiale della pace davanti alla fontana dell’acqua Paola si sta svolgendo il concerto dell’orchestra giovanile attivato il divieto di transito in via ...