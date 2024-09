Sport in tv oggi sabato 21 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in21: inil tennis con la Laver Cup ed i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Giro del Lussemburgo, la vela con l’America’s Cup Youth, i motori con il F1, MotoGP e Superbike, e tanto altro ancora. Negli ottavi di finale farà il proprio esordio nell’ATP 250 di Chengdu, in Cina, l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 1 del seeding, che sarà opposto all’australiano Christopher O’Connell nel secondo match ina partire dalle ore 07.00 italiane. Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 italiane andranno in scena le qualifiche del GP di Singapore, diciottesima tappa del Mondiale 2024 di F1: il diciottesimo weekend della F1 vedrà le ultime prove libere e le qualifiche sul tracciato di Marina Bay,si deciderà il poleman.