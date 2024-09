Rissa nella notte tra ragazzi un ferito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Non c’è pace nel centro storico di Grosseto, che ancora una volta ha fatto da cornice, suo malgrado, all’ennesima lite notturna. Questa volta i protagonisti sono alcuniche, durante latra giovedì e venerdì, hanno dato vita a un’accesa discussione che si è poi trasformata in qualcosa di più, fino ad arrivare alle botte. La scena ha avuto per protagonisti visto alcuni giovani, presumibilmente del posto, che sono stati anche filmati con un cellulare durante la lite. Sono volate parole pesanti, e anche qualche spintone, con urla che hanno svegliato anche alcuni residenti della Strada Vinzaglio. Fino ad arrivare ai pugni, con uno deiche potrebbe aver anche riportato la frattura del naso. E lì, stando a ciò che si apprende, sarebbe scoppiata la