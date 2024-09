Race for the cure 2024 a Bologna | partenza dai Giardini Margherita dove passa la corsa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre- Sport, salute e solidarietà: conto alla rovescia per la "for the". Ladi 5 km (competitiva e non) e la passeggiata di 2 km aperte a tutti, conalle 10 dai, andranno in scena domani 22 settembre a. E' la 18esima edizione della manifestazione per la lotta ai tumori del seno. E' l'evento simbolo della Komen Italia. Tre giornate, dal 20 al 22 settembre all’insegna della prevenzione dei tumori senologici, ginecologici, della pelle e patologie della tiroide. Domani saranno presenti, come testimonial, l’attrice e cabarettista Maria Pia Timo, che con Roberta Li Calzi, Assessora allo Sport del Comune di, darà il via allacompetitiva e non e alla passeggiata e premierà le prime e i primi classificati.