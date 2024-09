Pattinaggio di figura | Grimm-Savitsky trionfano in rimonta alla tappa Junior Grand Prix di Ankara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Tante certezze e qualche interessante ribaltamento di fronte nell’ultima giornata della quartadel circuito ISU2024-2025 diartistico, rassegna andata in scena questo weekend in Turchia, precisamente ad, contrassegnata dallo svolgimento degli ultimi due segmenti in programma: il libero maschile e la danza sul ghiaccio. In campo individuale vittoria senza patemi per lo statunitense Jacob Sanchez, il quale ha confermato il piazzamento già ampiamente ottenuto nello short pattinando un libero da 139.11 (66.46, 73.63) dove, pur commettendo due errori non banali (caduta in un triplo axel e un loop eseguito solo semplice), è comunque riuscito a totalizzare 220.25, regolando in scioltezza il nipponico Shunsuke Nakamura, secondo con 129.90 (60.24, 70.66) per 205.