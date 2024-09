Napoli Curva A e Curva B contro il divieto di trasferta | Stanchi di subire passivamente decisioni schizofreniche

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2024) In seguito aldia Torino per i residenti in provincia di, laA e laB hanno pubblicato un comunicato congiunto. Nel volantino si legge a grandi lettere: “La vostra prevenzione è la vera discriminazione!”., il volantino dellaA e B Di seguito il comunicato integrale: “Mai ci saremmo aspettati di vederci vietato il diritto di assistere ad una partita del nostroa poche ore dal fischio d’inizio, quando in tanti già erano pronti a partire dopo aver comprato da un mese ticket stadio e prenotato alberghi e mezzi di trasporto. Questo atto scellerato crea un precedente e deve preoccupare tutto il movimento ultras dello stivale perché oggi è toccato a noi ma “domani” può toccare chiunque! Quando c’è da “pagare” lo facciamo sempre con estrema consapevolezza come d’altronde il nostro ideale impone”.