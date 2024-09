Lo stalker dei servizi sociali patteggia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Non è riuscito are un’altra volta la pena convertita in lavori di pubblica utilità anche per l’accusa di maltrattamenti in famiglia, che hanno spinto il Tribunale dei Minorenni a disporre l’allontanamento da casa della compagna e dei loro 4 figli minori. Ma ha comunqueto 2 anni di detenzione domiciliare, come previsto dalla riforma Cartabia. Lo ha deciso il Tribunale di Monza per il 37enne salito alla ribalta delle cronache per avere perseguitato 4 impiegate deidel Comune. Per questa vicenda l’uomo è già stato condannato a 2 anni di reclusione col rito abbreviato e il risarcimento dei danni di 3mila euro ciascuno alle tre parti civili. Pena che in appello è stata ridimensionata e ora si va verso il ricorso in Cassazione.