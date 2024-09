L’Amministrazione di Civitella partecipa a Terra Madre Salone del Gusto 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Arezzo, 21 settembre– Il Comune diin Val di Chiana parteciperà adel- organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero del Turismo e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Italian Trade Agency - in programma a Torino, Parco Dora, dal 26 al 30 settembre. La 15esima edizione della più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti e alle politiche alimentari pone l’accento sulla necessità di una nuova relazione con la natura, attraverso il cibo, l’elemento più potente che ci riconduce alla, scegliendo come claim We Are Nature.