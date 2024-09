L’aeroporto ’decolla’ Via alla gara per la gestione dopo due anni di attesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024)oltre duedi, il Comune di Massa è pronto a mettere aladel. La precedente amministrazione Persiani aveva lanciato una manifestazione d’interesse per lo scalo di Cinquale con l’obiettivo di trovare progetti da mettere poi atramite la formula del project financingfine del 2020, l’anno in cui è scoppiata la pandemia. A maggio 2022,un lungo iter procedurale e burocratico, la scelta del progetto vincitore: quello della North West Service che ha battuto la concorrenza di altre due proposte mentre quella di Lorenzo Bellè e Pointblack hotel era stata scartata per "gravi carenze della documentazione tecnica" che non consentivano l’attivazione del soccorso istruttoriontito invece a San Cristoforo estessa North West. L’altra proposta era di Columbus Mst Srl.