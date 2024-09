La Crazy Bob tornerà a Forni di Sopra nel 2025

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 21 settembre 2024) NellaBob, la manifestazione più pazza dell’Inverno che attraverso bob e slitte autocostruite celebra l’ingegno, la fantasia e lo spirito del sano divertimento, festeggerà i suoi primi 25 anni di storia. Lo farà con tante novità e sorprese, a partire dalla location:ad esseredi, tra le nevi delle Dolomiti Friulane, così come successe nel 2014, nel 2016 e nel 2018, in tre memorabili edizioni. L’accordo tra l’associazioneBob e il Comune didiè stato siglato in questi giorni, nella reciproca soddisfazione e con l’ambizione di puntare ad un evento dal grandissimo impatto, confermato tra i “grandi eventi” invernali in Friuli Venezia Giulia sostenuti da PromoTurismoFVG.