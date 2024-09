Juve terzo 0-0 di fila | perché la squadra di Motta non riesce a segnare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024) Lantus sta vivendo un momento di grande difficoltà offensiva, con tre partite consecutive senza riuscire a trovare la via del gol. Il problema non riguarda solo la capacità realizzativa, ma anche la fluidità del gioco e la creazione di occasioni pericolose. Il pareggio per 0-0 contro il Napoli, ilconsecutivo senza, è emblematico delle difficoltà dellabianconera sotto la guida di Thiago.Leggi anche: Ceo della Roma Lina Souloukou sotto tutela: esplode la protesta dopo l’esonero di De Rossi Uno dei fattori principali è la mancanza di incisività negli ultimi metri. Nonostante il possesso palla e il controllo della partita, come contro l’Empoli e la Roma, lantus fatica a concretizzare le occasioni create.