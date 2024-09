Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 21 settembre 2024) È accaduto davvero unamolto particolare in uno zoo. Istavano ammirando dei panda quando all’improvviso hannoadAvete mai visto un panda? Praticamente impossibile in quasi tutto il mondo. L’unico luogo dove questi animali si sono ‘trasformati’ in un cane è uno zoo in Cina. Isono rimasti davverodalla reazione di alcuni Chow Chow. Come raccontato da Il Messaggero, le persone stavano facendo il solito giro in questa struttura quando si sono imbattuti in dei panda. Panda (Pixbay) – cityrumors.itNulla di strano. I Chow Chow stavano passeggiando per lo zoo con laarricciata e da questo doveva portare a dubitare i. Ma nessuno si era accorto di questo particolare. Ad un certo punto, però, i panda hannoade da lì i dubbi deihannoad aumentare.