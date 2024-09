Filippo Turetta l’interrogatorio sull’omicidio di Giulia Cecchettin Video

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 21 settembre 2024)avvenuto il 1° dicembre 2023, nel carcere Montorio di Verona: “Ho preso un coltello e l’ho rincorsa” A pochi giorni dall’inizio del processo ail programma “Quarto Grado” ha mostrato ieri sera per la prima volta in esclusiva parte delle immagini del, reo confesso dell’omicidio della fidanzata. «Avevo preso un coltello un altro coltello dal sedile del passeggero. Entrambi li avevo presi prima e ho iniziato a rincorrerla. Ero sempre più vicino a lei e non so se io l’abbia un po’ spinta o se lei sia inciampata correndo. È caduta, mi sono abbassato sopra di lei lei continuava ovviamente a urlare ‘aiuto’. Ho iniziato a colpirla con il coltello e le ho dato, non so, una decina, 12, non so». Leggi anche–> Chiara Jaconis uccisa dalla statuina, i bambini a casa da soli.