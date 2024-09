Da Gassman a Lodo Guenzi La stagione del Piermarini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Saranno otto gli appuntamenti nel cartellone del teatrotra il prossimo mese di novembre e aprile 2025. Tra gli interpreti più famosi degli spettacoli, scelti grazie alla collaborazione tra Comune e l’Amat, con il contributo della Regione Marche e del ministero della Cultura, ci saranno Alessandro, Giorgio Pasotti e Nancy Brilli. Ad aprire la, fuori abbonamento, il 30 novembre la commedia musicale "Diamanti e bugie" della compagnia Teatro in bilico, con testi e regia della camerinese Giulia Giontella.e Sara Putignano saranno protagonisti l’11 dicembre di "Molto rumore per nulla" di William Shakespeare, con regia di Veronica Cruciani. Il 26 dicembre, in collaborazione con San Severino Blues, tornerà il concerto gospel con protagonisti i Tony Washington Gospel Singers.