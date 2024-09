Ceo della Roma Lina Souloukou sotto tutela | esplode la protesta dopo l’esonero di De Rossi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024) La Ceo, è finitainsieme alla famiglia in seguito alle tensioni esplosedi Daniele De. La dirigente del club giallorosso è diventata il bersaglio delle critiche dei tifosi, che hanno fortemente contestato la gestionesocietà, guidata dai Friedkin, e puntato il dito contro la stessa.Leggi anche: Venezia-Genoa: grave infortunio per Malinovskyi, trasportato d’urgenza in ospedale (VIDEO)la decisione di allontanare De, ex bandiera del club, le polemiche si sono intensificate, fino a raggiungere il culmine con un episodio verificatosi fuori dal centro sportivo di Trigoria. Nella notte tra venerdì e sabato, uno striscione ha fatto la sua comparsa: “DDR mare diil male di”.