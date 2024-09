Cavalcavia Ghisolfa più sicurezza per i ciclisti | al via i primi interventi in attesa della pista ciclabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Milano, 21 settembre 2024 – Piùper isul, a Milano. Inche venga realizzato il percorsoin sede protetta, il Comune ha realizzato una nuova segnaletica orizzontale, rallentatori ottici e un cartello che segnala la presenza dei. Nel dettaglio, spiega Palazzo Marino, è stata tracciata la linea marginale che restringe la carreggiata e sono stati introdotti sistemi di rallentamento ottico e sonoro, realizzati con l'applicazione in serie di almeno quattro strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. A questo si aggiunge l'installazione di cartelli di tipo informativo, non previsti dal Codicestrada, il cui messaggio è stato individuato in accordo con il ministero delle Infrastrutture per segnalare la presenza dei