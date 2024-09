Cadelbosco sbanda in auto e si schianta contro albero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024)Sopra (Reggio Emilia), 21 settembre 2024 - Un grave incidente stradale si è verificato poco prima delle 9 di stamattina alle porte diSopra. Un’Peugeot 206 condotta da un uomo cinquantenne abitante a Gualtieri, ha improvvisamenteto sull’ex Statale 63. L’ha abbattuto un cartello pubblicitario per poi finire la corsaun. Sono stati un passante e alcuni residenti in zona a dare l’allarme ai soccorsi, arrivati con ambulanza,medica, elisoccorso e vigili del fuoco. L’uomo, già fuori dall’abitacolo, è stato caricato in ambulanza dove sono state prestate le prime importanti cure, anche per affrontare un arresto cardiaco. Le condizioni del 50enne sono apparse da subito molto critiche. Dopo una lunga attività per stabilizzare le condizioni dell’uomo, si è provveduto al trasferimento al Maggiore di Parma, a bordo dell’ambulanza.