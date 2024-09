C Fiorentino l’amministrazione incontra i parroci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Arezzo, 21 settembre 2024 – Insieme, in un’ottica di collaborazione istituzionale, per affrontare alcune problematiche comuni da gestire, riguardanti principalmente le iniziative religiose che comprendono anche le tematiche di tipo sociale come le fragilità delle famiglie e delle singole persone che vivono nel nostro territorio. È questo uno degli obiettivi della nuova delega denominata “Rapporti con le Parrocchie” che il sindaco Mario Agnelli ha conferito, per la prima volta ad un Assessore, Alessandro Concettoni che ha, per altro, anche le deleghe AL Terzo Settore e Volontariato - Frazioni, Circoli e Parrocchie, appunto. “Sono lusingato” – dichiara l’assessore Concettoni – “per aver ricevuto dal Sindaco Agnelli la delega ai rapporti con le Parrocchie, peraltro è la prima volta che viene attribuito questo compito ad un Assessore.