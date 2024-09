Acf-Lumezzane tutte le convocate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Arezzo, 21 settembre 2024 – Domenica 22 settembre, allo stadio “Città d’Arezzo”, le citte amaranto scenderanno in campo per la terza giornata di Serie B, dove affronteranno il. L’Arezzo arriva a questa partita con tanta grinta e determinazione. Le amaranto sono tra le prime in classifica a punteggio pieno e da inizio campionato, tra Serie B e Coppa, hanno sempre vinto, riuscendo anche a subire un solo goal in tre match. Dopo aver battuto la Vis Mediterranea per 1-0, ora le ragazze di Ilaria Leoni si preparano a sfidare l’altra neopromossa. Durante la scorsa stagione, con le nuove arrivate in Serie B, all’Arezzo è andata bene. 5 vittorie (con Pavia, Freedom e Res Roma), due pareggi (Res Roma e Bologna) e una sola sconfitta (Bologna).