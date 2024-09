Vento in poppa per Luna Rossa caffè amari per Marchesi In rosso i conti della pasticceria di Prada e Bertelli

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 20 settembre 2024) I successi di "" possono forse consolare Miucciae il marito Patriziodai loro dolci e cappuccini ancora molto. Qualche settimana fa, infatti, la lorospa ha dovuto azzerare le riserve “in conto copertura perdita” per 2,3 milioni di euro e la voce “altre riserve” per 60mila euro per coprire parzialmente ildi 4,9 milioni segnato nel 2023 dalla controllata1824, la società di ristorazione e di altarilevata nel 2014. La perdita è solo di poco inferiore aldi 5 milioni segnato nel 2022 dalla società di cuiera presidente avendo da poco lasciato la carica al figlio Lorenzo, dove lavorano 225 persone ed è proprietaria di tre punti vendita a Milano, uno alla Fondazionesempre nel capoluogo lombardo e uno a Londra.