Un intero paese isolato Gli abitanti ’imprigionati’ da Idice e Sesto Basso Evacuate venti persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Radogna Se possibile, la mattina dopo è peggio della notte passata tra mutismo e rassegnazione con la paura che l’o il canaleesondino. Ed è quest’ultimo a preoccupare Roberto Patuelli del noto ristorante di Campotto, che dalla finestra di casa sua monitora di ora in ora il livello dell’acqua. "Qui confluiscono la piena di Quaderna e– sottolinea – e in questi giorni mancano per manutenzione due delle idrovore che finora ci hanno salvato. Deve ancora arrivare l’onda di piena più importante e finché il canale non tornerà a essere ‘scheletrico’, cioè alla normalità, non possiamo dormire sonni tranquilli". Campotto è un pugno di una settantina di case appena fuori Argenta, dove tra il ponte chiuso sulla Cardinala per problemi strutturali e la via Selice anch’essa off-limits, i residenti non sanno più che strade prendere.