Tute e mascherine a prova di veleni Camion lavati a ogni uscita in strada

(Di venerdì 20 settembre 2024) La fase di bonifica della diossina non avrà un impatto diretto sulla circolazione lungo la vicina Milano-Meda. I terreni interessati dai sondaggi e dallo smaltimento dei terrenin infatti non si trovano direttamente sul tracciato della super. Nessuna deviazione della circolazione è dunque prevista in questa fase dei lavori, anche se il viavai deidestinati alle discariche sulla principale arteria di comunicazione della Brianza Ovest si farà sentire sul traffico di tutti i giorni. Diverse sono le misure preventive che verranno adottate durante gli scavi per far sì che le polveri non si alzino, creando pericolio e preoccupazioni per la salute dei cittadini. "mattina saranno misurate le polveri e verrà bagnato il terreno – spiega Riccardo Toselli, coordinatore di qualità, ambiente e sicurezza di Pedemontana Nuova –.