Tu Si Que Vales la nuova edizione con Scotti De Filippi Littizzetto Zerbi e Ferilli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Riparte su Canale 5 Tu Si Quecon Gerry, Maria De, Luciana, Rudy, Sabrina, Giulia Stabile, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e i tanti performer in gara Da sabato 21 settembre dal teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, in prima serata su Canale 5, al via l’11ªdel talent show di successo più atteso al sabato sera Tu Si Que, pronto ad emozionare, divertire e stupire il pubblico in studio e a casa. Protagonista assoluto è il talento che viene portato al centro del palco dai numerosi artisti provenienti da tutto il mondo e che si esibiscono nelle più disparate arti e discipline: dal canto al ballo, dallo sport alla magia, dal cabaret alla giocoleria, funamboli, acrobati, mentalisti performer, trasformisti e tanto tanto altro.