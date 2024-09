Tormarancia | cittadini in presidio al Municipio ma ancora niente risposte sul parco

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma – Un gruppo didel ComitatoNaturale si sono riuniti in unpresso ilVIII, in via Benedetto Croce, per chiedere chiarimenti sulle attività in corso presso il cantiere AFA1 e la centrale elettrica. Nonostante le numerose email inviate in precedenza al Presidente Amedeo Ciaccheri e all’Assessore all’Ambiente Luca Mannarino, i membri del comitato non hanno ricevuto alcuna risposta, spingendoli a recarsi direttamente alper ottenere un incontro. Tentativi di contatto falliti edavanti alIlè nato dopo settimane di richieste di incontro inevase. Al loro arrivo in, isono stati visti da molti, ma non gli è stato permesso di entrare. Gli addetti hanno spiegato che, per ottenere un appuntamento, sarebbe stato necessario telefonare.