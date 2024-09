The Penguin | Colin Farrell rivela che le protesi di Oz Cobb si sono estese fino a certi dettagli

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 20 settembre 2024) Theche ledi Ozsiha subito un’incredibile trasformazione in The Batman per interpretare Oz, ma Theporta questo camuffamento a un livello superiore. Come? Spogliando il cattivo per una tesa scena di interrogatorio nel primo episodio. “Avevo un body, quindi ero praticamente coperto dal polso alla caviglia. Le uniche cose che erano me erano le mani e i piedi”, racconta l’attore a PEOPLE. “Tutto il resto, comprese le orecchie, erano pezzi di trucco. Era tutto coperto”. Questo ha richiesto tre ore al giorno sulla sedia del trucco efa i complimenti all’artista Mike Marino per averlo trasformato nel gangster di Gotham City.