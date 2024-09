Senigallia Il Misa stavolta regge i fossi meno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ventiquattro ore d’ansia, ma oggi scuole aperte a. Questa volta non è ila far paura, ma i: ieri all’alba ha tracimato il fosso Sant’Angelo. Allagate via Rovereto e parte di via Cavalieri di Vittorio Veneto dove l’acqua è arrivata fino al marciapiede ma non ha raggiunto le abitazioni. I residenti hanno rivisto i fantasmi del 3 maggio 2014 quando dopo trent’anni ilè tornato a inondare con acqua e fango, allora mettendo in ginocchio la zona sud della città. Otto anni dopo, il 15 settembre 2022, ilè esondato di nuovo, questa volta senza risparmiare il centro storico, via Verdi, un tratto di via Raffaello Sanzio, gli allagamenti hanno interessato anche la zona dello stadio ‘Bianchelli’ e parte del Parco della Pace.