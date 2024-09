Scompenso cardiaco un farmaco per i reni evita che peggiori

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 20 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio appena pubblicato sul New England Journal of Medicine, unattualmente utilizzato per la malattia renale cronica nei pazienti con diabete di tipo 2 ha dimostrato di ridurre il rischio di peggioramento e di morte cardiovascolare negli individui in cui il cuore non è dilatato ma conduce a una forma di. Il, finerenone, potrebbe rappresentare una nuova opzione terapeutica efficace in questi pazienti per i quali sono pochi i trattamenti disponibili. Lorappresenta un grave problema di salute pubblica che colpisce 15 milioni di individui in Europa e circa 1 milione in Italia e si stima che quasi la metà abbia una frazione di eiezione leggermente ridotta.