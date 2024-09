Ranking Coppa Davis l’Italia si conferma in testa dopo l’approdo alla Final Eight di Malaga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) L‘Italia si è qualificata ai quarti delles di2024, che si giocheranno a, in Spagna da martedì 19 a domenica 24 novembre: gli azzurri di Filippo Volandri affronteranno nella prima sfida ad eliminazione diretta l’Argentina. Nella parte alta del tabellone della seconda fase ci sono anche gli Stati Uniti, che affronteranno invece ai quarti l’Australia, mentre nella parte bassa la Spagna incrocerà i Paesi Bassi, infine il Canada se la vedrà con la Germania. A Bologna, però, l‘Italia ha chiuso a punteggio pieno in classifica, battendo, sempre per 2-1, nell’ordine, Brasile, Belgio e Paesi Bassi: questi successi hanno consentito agli azzurri di rafforzare il primo posto nelper Nazioni di. Gli azzurri svettano infatti con 527.25 punti, mentre l’Australia è seconda a quota 491.75, con il Canada terzo a quota 477.50.