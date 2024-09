Prato capitale del pattinaggio artistico I campionati del mondo al PalaKobilica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Una manifestazione sportiva di livello internazionale, che vedrà sfidarsi in città 130 pattinatori e pattinatrici in rappresentanza di sedici Paesi. E che rappresenta un’occasione da sfruttare al massimo per il territorio, in termini turistici ed economici. Dal 26 al 28 settembre,diventerà ladel: ilospiterà infatti ideldella specialità "obbligatori", organizzati dalla Primavera(che ha di recente festeggiato il primo posto a livello italiano nel ranking delle società stilato annualmente dalla Fisr) in collaborazione con il DLF Pistoia. Una tre giorni di sport, ma anche un’opportunità da cogliere per le attività economiche del territorio: in città sono attese almeno 400 o 500 persone, considerando anche gli staff tecnici delle varie Nazionali e gli accompagnatori (o i familiari) degli agonisti.