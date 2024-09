Picanello i carabinieri scoprono un deposito abusivo di bombole di gas | nei guai 51enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 20 settembre 2024) I militari della Stazione di Catania Ognina, con il supporto del personale dei Vigili del Fuoco di Catania, hanno scoperto undiGPL, denunciando il proprietario, un 51 enne del posto, per omessa denuncia di materie esplodenti e omessa richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi. Al riguardo, l’altra mattina, all’esito di una approfondita attività info-investigativa, i militari dell’Arma hanno organizzato un controllo nel quartiere, in prossimità della circonvallazione, all’interno di un cortile situato tra due palazzi. Nell’area in questione, priva dei requisiti antincendio previsti, ihanno trovato ben 330di GPL della capacità di 24 litri ciascuna, di cui 220 piene, per un contenuto complessivo di 3.300 kg di gas.