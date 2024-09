Patente a punti per l’edilizia Imprese ancora in alto mare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sono 5431 le aziende delle costruzioni della provincia di Arezzo, insieme contano 11520 dipendenti. Per tutte dal 1 ottobre entrerà in vigore laper leedili. Lo strumento messo in campo dal governo per garantire maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. Ma le incognite restano tantissime. A partire dalla mancanza di un decreto attuativo. Elena Bucefari, coordinatrice regionale e provinciale Federazione edilizia di Confartigianato, a che punto siamo con la normativa? "Al punto zero, senza alcuna concertazione ci siamo trovati a marzo con una bozza di decreto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’incidente al cantiere fiorentino Esselunga che ha rimesso in luce tutte le problematiche del caso".