Open Arms | Mediterranea ‘i porti non si possono chiudere in presenza di questioni umanitarie’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Palermo, 20 set. (Adnkronos) – “Inon siindiumanitarie. C’è un rispetto dovuto agli obblighi che l’italia ha assunto, c’è una normativa che la Procura ha rappresentato, che impedisce la chiusura dei, perché non si può impedire al Comandante di una nave di non soccorrere, perché un dovere soccorrere, non è una facoltà”. Così l’avvocato Fabio Lanfranca, legale di parte civile diSaving Humans, nel processo. “Le persone a bordo non erano crocieristi ma persone scampate ai campi di concentramento della Libia”, aggiunge. L'articolo, ‘inon siindiCalcioWeb.