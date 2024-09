Milan Gazzetta | Zlatan Ibrahimovic parla con i giocatori | ecco il discorso del boss

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 20 settembre 2024)ha tenuto unello con alcuni, in particolare i senatori:cosa gli ha chiestoha incontrato la squadra aello e ha tenuto uncon alcuni, in particolare con i senatori. Lo svedese, prima ha fatto unmotivazionale alla squadra, comunicando a Leao e compagni che la proprietà non è soddisfatta di come si sta comportando in campo la formazione. Poi ha avuto un colloquio con Theo Hernandez, Mike Maignan, Alvaro Morata e Tijjani Reijnders. Nessun dialogo mirato, ma tanti incoraggiamenti per sostenere una squadra che sta sicuramente vivendo il momento più difficile di questi ultimi anni.