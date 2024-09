L’inasprimento delle pene voluto dal governo fa tanto share ma non risolve niente

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nel ddl pseudo sicurezza approvato ieri alla camera si introducono ventiquattro fra nuovi reati e inasprimenti. L’escalation è impressionante: 633, 633 bis, 634, 634 bis. Sono gli articoli del Codice Penale che disciplinano e disciplineranno, ad esempio, il reato di occupazione abusiva di alloggi, terreni, box, in generale i beni immobili. Non è ancora finita la legislatura e già la maggioranza è intervenuta due volte con i bis. Appena entrato in vigore, esattamente dal 30 maggio 2023, il nuovo articolo 583-quater del Codice Penale che rafforza il contrasto alle lesioni personali ai danni dei sanitari innalzando la pena detentiva fino a sedici anni, dopo le aggressioni di Foggia, il Ministro Schillaci, annuncia un bis, un nuovo decreto legge che prevede l’arresto in flagranza per chi aggredisce il personale sanitario. Potrei continuare con gli esempi, mi fermo a questi due.