Il ritorno di Katy Perry con l’album 143 più sensuale e provocante che mai

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 20 settembre 2024) La regina inglese del pop è tornata. Anticipato in pompa magna dal singolo Woman’s World, accolto tiepidamente dalla critica,esce il 20 settembre con il suo sesto album in studio: 143. “Un album dance-pop audace, esuberante e celebrativo, con il simbolico 143, espressione numerica dell’amore, come messaggio principale” scrivono del disco, con una serie di inni pop inneggianti alla supremazia femminista nel sesso e nella vita. La cantante, che ha sempre fatto della provocazione in ambito sessuale (qualcuno ricorda il singolo di debutto I Kissed a Girl?) il suo biglietto da visita, torna più aggressiva e carica che mai. E il video del singolo fatto uscire in contemporanea con(terzo estratto), I’m His, He’s Mine, ad altissimo tasso erotico, la dice molto lunga.