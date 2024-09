Il ciclone si fa politico Scontro tra governo e opposizione sull' Emilia-Romagna alluvionata

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo avere rovesciato tra i 200 e i 350 millimetri d'acqua su Austria, Repubblica Ceca, e Romania, uccidendo oltre venti persone, ilBoris - che si è formato più di una settimana fae Alpi nord-orientali - da circa due giorni sta investendo il centro-nord Italia, in particolaree Marche, dove la pioggia continua a cadere. Al momento il bilancio è di oltre mille persone evacuate e due disperse. Il Ravennate il territorio più colpito. Fra le zone che ancora sono a rischio, c'è Lugo, in: per tutta la notte le strade a sud e del centro sono state invase dall'acqua che fuoriusciva dal Senio (Cotignola). Solo nelle prime ore del mattino sembra che l'avanzare dell'acqua sia rallentato. La circolazione dei treni è sospesa fra Ravenna e Castelbolognese via Lugo, comunica Rfi.