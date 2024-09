Guardamiglio assemblee pubbliche per raccontare il progetto della comunità energetica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024)(Lodi), 20 settembre 2024 – Il Comune di, in partnership con la Fondazione Mezzadri - De Franceschini, realizzerà unaRinnovabile e Solidale. Per il finanziamento , gli enti contano sulla partecipazione al bando di Fondazione Cariplo “Alternative 2024”, chiuso il 25 luglio 2024. "Il bando, rivolto a enti pubblici e del terzo settore, finanzia fino al 20% delle spese per l’installazione di impianti rinnovabili inseriti in unaRinnovabile (CER), a cui si somma il contributo del 40% a fondo perduto previsto dal PNRR per i comuni sotto i 5.000 abitanti" dettaglia il sindaco Giancarlo Rossetti. C'è ottimismo, per arrivare a risparmiare energia e godere tutti dei benefici.