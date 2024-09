Fanno esplodere il bancomat per un furto | i soldi volano in strada

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un audaceallo sportellosi è verificato la scorsa notte a Gesualdo, un piccolo centro in provincia di Avellino, in Alta Irpinia. Intorno alle 4.20 del mattino, alcuni malviventi hanno fattoun ordigno presso lo sportelloesterno della filiale locale della BPer Banca. L’esplosione ha scosso la tranquillità della cittadina, portando non solo alma anche alla dispersione di parte del denaro in. La deflagrazione è stata talmente potente che numerose banconote sono state scaraventate sul mantole, ritrovate successivamente dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. I banditi, descritti come almeno quattro persone con il volto travisato, si sono dati alla fuga a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio bianca, lasciando dietro di sé un caos di banconote sparse.