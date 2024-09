Faida tra trapper per il tentato omicidio di Simba La Rue arrivano quattro condanne e pure le scuse

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bergamo – L’ascia di guerra è stata sotterrata. Così pare. In aula gli imputati hanno chiesto scusa. Dichiarazioni che sembrano segnare una sorta di pax in questatracontrassegnata anche da episodi di violenza: come quello di Treviolo, la sparatoria in corso Como, a Milano, dove fu coinvoltoLa Rue, o la rapina ai danni di Baby Touchè, fatti che cozzano con la musica, le canzoni che su YouTube spopolano con milioni di visualizzazioni. C’erano tutti egli imputati questa mattina in tribunale per l’udienza preliminare davanti al gup Riccardo Moreschi per l’accoltellamento aLa Rue, 22 anni, alias Mohamed Lamine Saida, avvenuto a Treviolo la notte del 16 giugno 2022. Si è trattato di un, come aveva chiesto il pm Emma Vittorio, reato confermato dopo la perizia.