F1 GP Singapore 2024 Horner | Ala McLaren? Se per Fia è ok… Sorpreso se si dovesse rivedere

(Di venerdì 20 settembre 2024) “L’ambizione rispetto all’anno scorso è molto diversa. Stavolta siamo partiti discretamente. Perez non ha potuto fare il giro pulito sulle soft, poi ci sono sempre Ferrari emolto veloci”. Lo ha detto il team principal della Red Bull, Christian, a Sky Sport dopo la prima sessione di prove libere di F1 del GP di: “E’ stato frustrante a Baku, speriamo che qui la macchina vada molto meglio. L’ala della? Ovviamente ha passato i test, finché la Fia è contenta di questo Fissa un precedente, non vogliamo precipitarci a progettare ale che si deformino in quel modo, ma se è considerato ok allora tutti i team lo faranno. Sareise si rivedesse”. F1 GP: “Ala? Se per Fia è okse si” SportFace.