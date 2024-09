Esame farsa di Suarez salta deposizione Andrea Agnelli per un difetto procedurale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) A causa di undi procedura, vale a dire una mancata notifica, èta la testimonianza dell’ex presidente della Juventus,, prevista oggi presso il Tribunale di Perugia per quanto riguarda l’di Luis, che a settembre del 2020 avrebbe dovuto sostenere una prova per la conoscenza dell’italiano all’Università per Stranieri nel capoluogo umbro, finalizzata a un possibile acquisto come comunitario dell’attaccante uruguaiano da parte del club bianconero. Presente in aula, invece, l’ex direttore sportivo della Vecchia Signora, Federico Cherubini, indicati dal pm come testimoni. Il processo vede invece imputati i vertici dell’ateneo all’epoca dei fatti contestati.diper unSportFace.