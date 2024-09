Elisabetta del Belgio si è trasferita negli Stati Uniti | ora sappiamo perché

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 20 settembre 2024) Era la fine di luglio quandodel, figlia primogenita di re Filippo e della regina Mathilde, si laureava al Lincoln College di Oxford, nel Regno Unito. Le foto della principessa in compagnia dei genitori e dei fratelli avevano fatto il giro del web: un altro traguardo importante raggiunto da chi, un giorno, siederà sul trono del Paese nordeuropeo. A distanza di un paio di mesi, un colpo di scena:, per i prossimi due-tre anni, lascerà l’Europa. E andrà a viveredelva a vivereÈ stata la Casa Reale dela comunicarlo con un post su Instagram: la principessa, erede al trono, ha fatto le valigie e si èUsa. Ad Harvard, in Massachussetts, per la precisione.