Derby Inter-Milan | Inzaghi recupera Dimarco ballottaggio Morata-Abraham per Fonseca

(Di venerdì 20 settembre 2024)o, 20 settembre 2024 - Manca sempre meno aldi domenica (22 settembre) alle ore 20.45: a San Siro, sarà ancora tempo di. I nerazzurri sono reduci dall'ottimo pareggio in Champions contro il Manchester City (0-0), mentre i rossoneri sono crollati contro il Liverpool (1-3) e la panchina digià traballa. Simoneavrà a disposizione Federico: l'esterno sinistro, a causa di un affaticamento alla coscia accusato nell'ultima partita di campionato con il Monza, aveva saltato la trasferta in Inghilterra. A disposizione anche Arnautovic, frenato in Champions dall'influenza.