Da Ti amo a Sesso e samba | quanto vale un tormentone estivo?

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) - È stata una estate di grandi numeri, tra streaming, radio e riproduzioni dal vivo, maoggi unper un artista, rispetto agli evergreen di una volta? Il mercato delle royalties si conferma redditizio anche per chi desidera investire nei cataloghi musicali. Milano, 20 settembre 2024. Con i Tim Music Awards andati in onda su Rai 1 il 13 e 14 settembre, si è chiusa ufficialmente la stagione delle produzioni musicali estive e stanno per andare in archivio i "tormentoni” 2024. Storie Brevi di Annalisa e Tananai è stata incoronata la canzone più programmata nelle radio aggiudicandosi l'Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024,di Gaia e Tony Effe, la più scaricata dalle piattaforme digitali secondo la classifica di Spotify. Ma anche Paprika di Ghali, 30° di Anna, Come un tuono di Rose Villain e Guè, solo per citarne alcune.