Chi può batterci? conduttore concorrenti vip e quando in tv

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tutto pronto per un nuovo gioco televisivo dal titolo di ‘Chi può?‘. Si tratta del primo show in cui è il pubblico in studio ad avere la possibilità di sfidare una squadra di vip composta dai sei personaggi del mondo della tv, dello spettacolo e dello sport. Vediamo insiemeandrà in onda e chi sono i seifamosi. Chi può? Il nuovo show con Marco Liorni Arriva su Rai1 un nuovo format che è pronto a divertire il pubblico in studio e quello da casa. Prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Blu Yazmine, ‘Chi può?‘ andrà in onda sabato 21 settembre 2024, in prima serata, alle ore 21.30. Il programma sarà trasmesso anche su Raiplay. A condurre lo show ci sarà Marco Liorni che avrà un doppio ruolo: quello di presentatore e quello di concorrente e caposquadra di cinque personaggi famosi.