Caserta martedì 1 ottobre parte il servizio di mensa scolastica Le istruzioni per il rinnovo e i nuovi iscritti

(Di venerdì 20 settembre 2024). Partirà1°ildinelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria a tempo pieno del Comune di. Nel corso della prossima settimana, infatti, saranno ultimate le procedure di carattere burocratico, che consentiranno di partire dall’inizio del mese prossimo. L’iscrizione aldi refezioneresterà sempre aperta. Un apposito modulo consentirà di gestire in modalità integrata l’iscrizione al, la prenotazione del pasto, i pagamenti online, le comunicazioni mediante un portale web multilingua e un’app per smartphone. Per accedere, è possibile utilizzare il link presente sulla home page del sito del Comune dinella sezione Pubblica Istruzione/di refezioneo direttamente consultare il sito https://www6.eticasoluzioni.com/portalegen.