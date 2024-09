Carmen Di Pietro fa un disastro a Tale e Quale Show e viene stroncata

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sapevamo tutti cheDiera stata scelta da Carlo Conti come ‘quota simpatia’ pere in effetti non ha deluso le aspettative. Lagirl (che pare sia passata da Urtis) nella prima puntata del programma di Rai Uno si è esibita sulle note di Kobra di Donatella Rettore e il risultato è stato a dir poco mostruoso. La Dinon ha azzeccato una nota nemmeno per sbaglio, ma c’ha messo tutta la sua energia caotica e per questo va amata. Una roba cosìsa che fa il giro e diventa meravigliosa.Die i giudizi di Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Malgy non ha fatto sconti alla sua amica e l’ha bocciata: “Fermi tutti, io spero che ci sia la Polizia così se la portano via, magari un’ambulanza.