Bimbo di 9 anni in ospedale per una crisi respiratoria | esce con le gambe rotte

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 20 settembre 2024) Social. Un episodio spaventoso ha avuto luogo all’Vito Fazzi di Lecce, dove undi 9è stato dimesso con entrambe le. Ricoverato per una, il piccolo, affetto da una rara malattia genetica, era stato assistito presso il Dipartimento Emergenza e Accettazione dell’. Tuttavia, al momento della dimissione, dopo giorni di lamentele per dolori intensi, si è scoperto che entrambi i suoi ginocchi presentavano fratture. In seguito a questo incidente, la famiglia ha deciso di presentare denuncia. La Procura di Lecce ha avviato un’inchiesta per lesioni personali gravissime, al fine di chiarire la dinamica dell’accaduto.